Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что за восемь месяцев 2023 года 52 тыс. украинцев получили услуги психологов по соответствующему пакету Программы медицинских гарантий (ПМГ).

— Всего с января по август 2023 года, 9 110 врачей первички оказывали медицинские услуги по охране психического здоровья, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в основном украинцы жаловались на напряженность, чувство тревоги и нарушение сна. В частности, среди пациентов, обратившихся к семейному врачу, терапевту или педиатру, преобладали следующие жалобы:

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ощущение тревоги/нервирования/напряженности – 27 428 человек;

нарушение сна – 17 439 человек;

подавленное настроение – 5 008 человек;

нарушение памяти – 2 968 человек;

острая реакция на стресс – 2 236 человек;

ощущение раздражительности, злоба – 2 281 человек.

Также, по данным Нацслужбы здоровья, по состоянию на 14 сентября 2023 года, 3 766 обращений, по которым были предоставлены услуги, касались детского поведения.

В ведомстве напомнили, что услуги в рамках Программы медгарантий безвозмездны для граждан. Оплату за них медучреждениям осуществляет НСЗУ.

В настоящее время 670 медучреждений законтрактовано на пакет ПМГ Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи, уточнили в Минздраве.