Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що за вісім місяців 2023 року 52 тис. українців отримали послуги психологів за відповідним пакетом Програми медичних гарантій (ПМГ).

– Загалом із січня до серпня 2023 року, 9 110 лікарів первинки надавали медичні послуги з охорони психічного здоров’я, – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що здебільшого українці скаржилися на напруженість, відчуття тривоги та порушення сну. Зокрема, серед пацієнтів, які звернулися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, переважали такі скарги:

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відчуття тривоги/нервування/напруженості – 27 428 осіб;

порушення сну – 17 439 осіб;

пригнічений настрій – 5 008 осіб;

порушення пам’яті – 2 968 осіб;

гостра реакція на стрес – 2 236 осіб;

відчуття дратівливості, злість – 2 281 особа.

Також, за даними Нацслужби здоров’я, станом на 14 вересня 2023 року, 3 766 звернень, за якими було надано послуги, стосувалися дитячої поведінки.

У відомстві нагадали, що послуги в межах Програми медгарантій безоплатні для громадян. Оплату за них медзакладам здійснює НСЗУ.

Наразі 670 медзакладів законтрактовано на пакет ПМГ Супровід та лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, уточнили в МОЗ.