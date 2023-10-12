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Найпоширеніші психічні розлади українців у 2023 році — МОЗ

12 Жовтня 2023, 11:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Найпоширеніші психічні розлади українців у 2023 році — МОЗ
Джерело: Pexels

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що за вісім місяців 2023 року 52 тис. українців отримали послуги психологів за відповідним пакетом Програми медичних гарантій (ПМГ).

– Загалом із січня до серпня 2023 року, 9 110 лікарів первинки надавали медичні послуги з охорони психічного здоров’я, – йдеться в повідомленні відомства.

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Зазначається, що здебільшого українці скаржилися на напруженість, відчуття тривоги та порушення сну. Зокрема, серед пацієнтів, які звернулися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, переважали такі скарги:

Зараз дивляться
  • відчуття тривоги/нервування/напруженості – 27 428 осіб;
  • порушення сну – 17 439 осіб;
  • пригнічений настрій – 5 008 осіб;
  • порушення пам’яті – 2 968 осіб;
  • гостра реакція на стрес – 2 236 осіб;
  • відчуття дратівливості, злість – 2 281 особа.

Також, за даними Нацслужби здоров’я, станом на 14 вересня 2023 року, 3 766 звернень, за якими було надано послуги, стосувалися дитячої поведінки.

У відомстві нагадали, що послуги в межах Програми медгарантій безоплатні для громадян. Оплату за них медзакладам здійснює НСЗУ.

Наразі 670 медзакладів законтрактовано на пакет ПМГ Супровід та лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, уточнили в МОЗ.

Джерело
МОЗ
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