Эксперты онлайн-платформы психологической поддержки украинцев Розкажи мені рассказали об основных причинах осенней тревожности и способах борьбы с этим сезонным эмоциональным расстройством.

— Осень очень красивое время года, но часто мы не можем сполна насладиться ею из-за усиления тревоги. Ее симптомы: раздражительность, усталость, плохое настроение, чрезмерная тревога и хандра, — объясняют психологи.

По словам экспертов, причин осенней тревожности несколько. Во-первых, уменьшается количество солнечного света в течение суток, и как следствие — падает уровень гормона серотонина, который обеспечивает нам позитивный настрой, крепкий сон и хороший аппетит.

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Вторая причина — организм начинает вырабатывать больше мелатонина, из-за которого мы чувствуем сонливость в течение дня.

В конце концов, заканчивается сезон отпусков, мы все больше времени проводим за работой, в офисах. И это тоже не добавляет позитивного настроения в нашу жизнь.

Как бороться с осенней тревогой

Больше света. Прогулки в светлое время суток должны стать обязательной рутиной: используйте солнечную энергию максимально.

Сон. Настройте режим дня: ложитесь спать пораньше, чтобы иметь возможность вовремя утром проснуться на работу и не быть потом целый день сонливым и вялым.

Двигайтесь. Делайте физические упражнения ежедневно, хотя бы по 30 минут. Любая активность улучшит ваше физическое и ментальное самочувствие. Бег, пешие прогулки, йога, плавание — выбирайте на свой вкус.

Питайтесь здорово. Осенью едва ли не легче всего сформировать себе здоровую тарелку на каждую трапезу, ведь именно осень богата овощами и фруктами, содержащими ценные витамины и полезные вещества. Поэтому у вас не может быть повода отказать себе в здоровом и полноценном питании.

Помните, ваш завтрак, обед или ужин должны состоять из белков, углеводов и жиров. Особенно обратите внимание на продукты, которые имеют высокое содержание омега-3: морскую рыбу, орехи, семена льна.

Интересные занятия. Время вспомнить о любимых хобби, которые вам поднимут настроение, и которыми можно заниматься в помещении: рисование, мастер-классы, походы на концерты и театральные представления или встречи с друзьями. Подойдет что угодно, что приносит радость.

Источник: Психологическая поддержка