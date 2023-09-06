Психолог объяснила природу споров между теми, кто остался в Украине, и теми, кто уехал

Почему кому-то страшнее уехать за границу, чем остаться под ракетными обстрелами? Почему существует вражда между теми, кто уехал, и теми, кто остался? Что имеет больший приоритет — комфорт или безопасность в условиях войны? Могут ли материнские чувства перевесить любовь к мужчине?

О правильном и неправильном выборе рассказала психолог Анна Просветова в интервью Максиму Крапивному.

— Анна, какие эмоции друг к другу испытывают те, кто уехал, и те, кто остался в Украине? Какова причина агрессии, которая возникает между этими двумя группами?

— Это все индивидуально, в зависимости от мотивации. Однако, точно, в обществе есть противостояние между теми, кто выехал, и теми, кто остался.

Агрессия в данном случае служит защитной реакцией. В кризисных условиях человек держится только за свой опыт, потому что именно он для него успешен. Человек считает его единственно правильным, даже если это и не так.

— Как вы можете объяснить ситуацию: одна мама эмоционально уверяет, что правильно остаться в стране, потому что здесь отец, а другая говорит — уехать ради безопасности ребенка. При этом они обвиняют друг друга в выборе.

— За этим стоят определенный страх и неуверенность в своем выборе. Для того, чтобы убедиться, что человек сделал все хорошо, он все больше и больше доказывает это другим.

Также одна из мам может действительно транслировать свое убеждение. Есть “трендовые” темы для споров, каждый выбирает свою позицию в таких конфронтациях. Ранее, в мирных условиях, люди делились по своему выбору президента или чего-то подобного, сегодня же есть актуальные поводы для ссор.

— Вы руководитель службы психологической поддержки украинцев, так скажите, какие аргументы или обвинения случаются в спорах между теми, кто остался в Украине, и теми, кто выехал?

— К тем, кто уехал, есть претензии, что люди поехали развивать другую страну, платить там налоги, улучшать ее экономику.

Тот кто остался, выслушивает, что он безответственный, что подвергает детей опасности. Также говорят, что эти люди боятся выезжать и прикрываются фейковым патриотизмом.

Действительно, важен и генофонд страны, и так же необходимо сохранить жизнь ребенка, поэтому в таких конфликтах не бывает правых и виноватых. Есть кое-что, что не может быть расценено как правильное и неправильное. Поэтому из-за этого и будут постоянные конфликты. Хотя, если бы не было войны, то всем было бы безразлично, сколько людей выехало. Но именно в военном контексте есть постоянное напряжение в этой нише.