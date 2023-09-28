Експерти онлайн-платформи психологічної підтримки українців Розкажи мені розповіли про основні причини осінньої тривожності та способи боротьби з цим сезонним емоційним розладом.

– Осінь дуже гарна пора року, але часто ми не можемо сповна насолодитися нею через посилення тривоги. Її симптоми: дратівливість, втома, поганий настрій, надмірна тривога та нудьга, – пояснюють психологи.

За словами експертів, причин осінньої тривожності кілька. По-перше, зменшується кількість сонячного світла протягом доби, і як наслідок – падає рівень гормону серотоніну, що забезпечує нам позитивний настрій, міцний сон і гарний апетит.

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Друга причина – організм починає виробляти більше мелатоніну, через який ми відчуваємо сонливість протягом дня.

Зрештою, закінчується сезон відпусток, ми все більше часу проводимо за роботою, в офісах. І це теж не додає позитивного настрою в наше життя.

Як боротися з осінньою тривогою

Більше світла. Прогулянки у світлий час доби мають стати обов’язковою рутиною: використовуйте сонячну енергію максимально.

Сон. Налаштуйте режим дня: лягайте спати раніше, щоб мати змогу вчасно вранці прокинутися на роботу і не бути потім цілий день сонливим і млявим.

Рухайтеся. Робіть фізичні вправи щодня, хоча б по 30 хвилин. Будь-яка активність поліпшить ваше фізичне та ментальне самопочуття. Біг, піші прогулянки, йога, плавання – обирайте на свій смак.

Харчуйтеся здорово. Восени чи не найлегше сформувати собі здорову тарілку на кожну трапезу, адже саме осінь багата на овочі та фрукти, що містять цінні вітаміни та корисні речовини. Тож у вас не може бути приводу відмовити собі у здоровому та повноцінному харчуванні.

Пам’ятайте, ваш сніданок, обід або вечеря мають складатися з білків, вуглеводів і жирів. Особливо зверніть увагу на продукти, які мають високий вміст омега-3: морську рибу, горіхи, насіння льону.

Цікаві заняття. Час згадати про улюблені хобі, які вам піднімуть настрій, і якими можна займатися в приміщенні: малювання, майстер-класи, походи на концерти й театральні вистави або зустрічі з друзями. Підійде що завгодно, що приносить радість.

Джерело: Психологічна підтримка