Війна – це найважче випробування у житті. Але щоб змінити ставлення до цієї ситуації, психолог-практик Юлія Зорій пропонує новий погляд. Саме про це вона розповіла у новому відеопроєкті Твоє ментальне здоровʼя.

За її словами, передусім треба визначити нові пріоритети. Війна може стати можливістю загартувати свій характер і перетворити посттравматичний стрес на посттравматичне зростання.

Вона радить використовувати цей час, щоб зупинитися, подумати про себе і створити план на майбутнє.

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Звісно, важко передбачити розвиток подій та спланувати навіть завтрашній день, але це допоможе подолати стрес і крок за кроком прямувати до своїх мрій та цілей.

Війна дає можливість усвідомити, наскільки важливо не лише мати бажання, а й відкрито говорити про них. Це дійсно гарний привід замислитися над тим, що насправді приносить нам радість.

– Прислухайтесь до себе і почуйте своє “хочу”. Сформулюйте чітко свої бажання, щоб запустився процес пошуку можливостей. Щоб дістати ваші мрії з шухляди і почати втілювати їх у життя. Дайте собі цей шанс, – каже психологиня.

Підтримка і щире спілкування набувають під час війни особливого значення. Намагайтеся оточити себе позитивними людьми, висловлюйте підтримку не тільки словом, а й вчинками.

Цікаво, що майстер-клас стресостійкості та життєстійкості розроблено за активної участі МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанії Освіта ХХІ століття та агентства відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2.