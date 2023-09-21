Война — это самое тяжелое испытание в жизни. Но чтобы изменить отношение к этой ситуации, практикующий психолог Юлия Зорий предлагает новый взгляд. Именно об этом она рассказала в новом видеопроекте Твое ментальное здоровье.

По ее словам, прежде всего надо определить новые приоритеты. Война может стать возможностью закалить свой характер и превратить посттравматический стресс в посттравматический рост.

Она советует использовать это время, чтобы остановиться, подумать о себе и создать план на будущее.

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Конечно, трудно предсказать развитие событий и спланировать даже завтрашний день, но это поможет преодолеть стресс и шаг за шагом идти к своим мечтам и целям.

Война дает возможность осознать, насколько важно не только иметь желания, но и открыто говорить о них. Это действительно хороший повод задуматься над тем, что на самом деле приносит нам радость.

— Прислушайтесь к себе и услышьте свое “хочу”. Сформулируйте четко свои желания, чтобы запустился процесс поиска возможностей. Чтобы достать ваши мечты из ящика и начать воплощать их в жизнь. Дайте себе этот шанс, — говорит психолог.

Поддержка и искреннее общение приобретают во время войны особое значение. Старайтесь окружить себя положительными людьми, выражайте поддержку не только словом, но и поступками.

Интересно, что мастер-класс стрессоустойчивости и жизнестойкости разработан при активном участии Минздрава совместно с представительством ВОЗ в Украине, компании Образование ХХІ века и агентства видеоконтента 16×9. Медиапартнер проекта — телеканал ICTV2.