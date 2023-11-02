Ученые Королевского колледжа Лондона в ходе исследования обнаружили, что Covid-пандемия нанесла устойчивый вред здоровью мозга людей в возрасте 50 лет и старше: инфекция ускорила снижение когнитивных функций независимо от того, заразились они Covid-19 или нет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 780 млн человек погибли или заболели коронавирусом. Эксперты в области здравоохранения теперь узнают больше о косвенных последствиях крупнейшего кризиса общественного здравоохранения за столетие.

Устойчивое снижение когнитивных функций

Сообщается, что это крупнейшее в своем роде исследование, связывающее условия пандемии и огром0ные изменения в образе жизни, вызванные карантином и другими Covid-ограничениями с устойчивым снижением когнитивных функций, которые могут привести к деменции.

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— Ускорение снижения когнитивных функций усугубилось рядом факторов с момента появления Covid-19. К ним относятся увеличение одиночества и депрессии, снижение физической активности и более высокое потребление алкоголя, а также последствия самой болезни, — отметила руководитель исследования, профессор Энн Корбетт.

Ученые проанализировали тесты функций мозга 3 142 человек в возрасте от 50 до 90 лет, принявших участие в исследовании Protect, которое было начато в 2014 году с целью получить представление о функциях мозга людей старше 40 лет в течение 25-летнего периода.

Тесты анализировали кратковременную память участников и их способность выполнять сложные задачи.

Исследователи рассмотрели все данные, собранные за год с марта 2019 года по февраль 2020 года, и сравнили их с результатами первого года пандемии (с марта 2020 года по февраль 2021 года) и второго года (с марта 2021 года по февраль 2022 года).

Анализ показал, что темпы снижения когнитивных функций ускорились в первый год пандемии и были выше среди тех, у кого уже были признаки умеренного снижения когнитивных функций до вспышки Covid-19.

Примечательно, что ухудшение рабочей памяти сохранилось и на второй год пандемии, после того как социальные ограничения были ослаблены.