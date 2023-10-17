В Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях выявлено уже 10 случаев нового подвида штамма Омикрон, получившего название Эрис.

Об этом сообщил Минздрав на запрос журналистов УНН.

Эрис имеет те же симптомы, что и другие известные штаммы Covid-19.

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Обычно это боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

— Сейчас на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг Омикрона, — рассказали в Минздраве.

Их отслеживают специалисты центров контроля и профилактики болезней, изучают их мутации с тем, чтобы вовремя выявить новые подвиды и принять оперативные меры в случае увеличения случаев.

Число заболеваний, как правило, возрастает осенью и зимой.

Однако вызывает беспокойство, что снова ускоряются темпы роста Covid-19.

Так, в период со 2 по 8 октября зарегистрировано уже 5 186 случаев.

К сожалению, есть и летальные. 18 пациентов старше 30 лет не смогли побороть болезнь.