Как заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, новый штамм коронавируса под названием Пирола в Украине пока не обнаружен. Но это, по словам представителя Минздрава, всего лишь вопрос времени.

— Мы не исключаем, что новый штамм все же появится в Украине, учитывая, что тысячи украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, будут приезжать или возвращаться домой из стран, где уже есть новый штамм, — отметил Кузин.

Новый вариант коронавируса Пирола (BA.2.86) впервые был зафиксирован в Израиле. Сейчас в мире обнаружили почти 100 тыс. случаев заболевания, вызванных этим вирусом. Речь идет, в частности, о случаях в Великобритании, США, ЮАР, Швеции, Франции, Португалии, Канаде, Таиланде, Швейцарии и Австралии.

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В Минздраве отметили, самые распространенные симптомы коронавирусной инфекции: насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле, реже – раздражение глаз и сыпь.

Сообщается, что в каждой области во время эпидсезона 2023-2024 годов специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что единственным действенным способом обеспечения иммунитета против коронавирусной болезни остается вакцинация. Она безвозмездна у семейного врача и пунктах прививок.

Общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против Covid-19 и первого бустера — это три прививки.