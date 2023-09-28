Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, новий штам коронавірусу під назвою Пірола в Україні поки що не виявлено. Але це, за словами представника МОЗ, лише питання часу.

– Ми не виключаємо, що новий штам усе ж таки з’явиться в Україні, з огляду на те, що тисячі українців, які вимушено залишили свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є цей штам, – зазначив Кузін.

Новий варіант коронавірусу Пірола (BA.2.86) уперше було зафіксовано в Ізраїлі. Наразі у світі виявили майже 100 тис. випадків захворювання, спричинених цим вірусом. Йдеться, зокрема, про випадки у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії.

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У МОЗ зазначили, найпоширеніші симптоми коронавірусної інфекції: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі, рідше – подразнення очей і висип.

Повідомляють, що в кожній області під час епідсезону 2023-2024 років фахівці центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, що виникають.

У відомстві вкотре нагадали, що єдиним дієвим способом забезпечення імунітету проти коронавірусної хвороби залишається вакцинація. Вона безоплатна у сімейного лікаря та пунктах щеплень.

Загальний рекомендований курс із первинної вакцинації проти Covid-19 і першого бустера – це три щеплення.