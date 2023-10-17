У Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях виявлено вже 10 випадків нового підвиду штаму Омікрон, що отримав назву Еріс.

Про це повідомило МОЗ на запит журналістів УНН.

Еріс має ті ж симптоми, що й інші відомі штами Covid-19.

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Зазвичай це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.

– Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу довкола Омікрону, – розповіли в МОЗ.

Їх відстежують спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб, вивчають їхні мутації, аби вчасно виявити нові підвиди і вжити оперативних заходів у разі збільшення випадків.

Число захворювань, як правило, зростає восени і взимку.

Проте викликає занепокоєння, що знову пришвидшуються темпи зростання Covid-19.

Так, у період з 2 по 8 жовтня зареєстровано вже 5 186 випадків.

На жаль, є і летальні. 18 пацієнтів старше 30 років не змогли побороти хворобу.