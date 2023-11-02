Учені Королівського коледжу Лондона під час дослідження виявили, що Covid-пандемія завдала стійкої шкоди здоров’ю мозку людей у віці 50 років і старше: інфекція прискорила зниження когнітивних функцій незалежно від того, заразилися вони Covid-19 чи ні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 780 млн людей загинули або захворіли на коронавірус. Експерти в галузі охорони здоров’я тепер дізнаються більше про непрямі наслідки найбільшої кризи громадської охорони здоров’я за століття.

Стійке зниження когнітивних функцій

Повідомляється, що це найбільше свого роду дослідження, яке пов’язує умови пандемії та величезні зміни у способі життя, спричинені карантином та іншими Covid-обмеженнями, зі стійким зниженням когнітивних функцій, що можуть призвести до деменції.

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– Прискорення зниження когнітивних функцій посилилося низкою чинників з моменту появи Covid-19. До них належать збільшення самотності та депресії, зниження фізичної активності та більш високе споживання алкоголю, а також наслідки самої хвороби, – зазначила керівник дослідження, професор Енн Корбетт.

Науковці проаналізували тести функцій мозку 3 142 осіб віком від 50 до 90 років, які взяли участь у дослідженні Protect, що було розпочате у 2014 році з метою отримати уявлення про функції мозку людей, старших за 40 років, протягом 25-річного періоду.

Тести аналізували короткочасну пам’ять учасників та їхню здатність виконувати складні завдання.

Дослідники розглянули всі дані, зібрані за рік із березня 2019 року до лютого 2020 року, і порівняли їх із результатами першого року пандемії (із березня 2020 року до лютого 2021 року) і другого року (із березня 2021 року до лютого 2022 року).

Аналіз показав, що темпи зниження когнітивних функцій прискорилися в перший рік пандемії і були вищими серед тих, у кого вже були ознаки помірного зниження когнітивних функцій до спалаху Covid-19.

Примітно, що погіршення робочої пам’яті збереглося і на другий рік пандемії, після того, як соціальні обмеження були ослаблені.