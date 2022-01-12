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Ученые назвали симптом рака, который проявляется утром

12 января 2022, 09:48
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
онкологія,
Источник: Depositphotos

Рак — опасное заболевание, которое долго может не давать о себе знать. Из-за довольно расплывчатых симптомов врачам сложно диагностировать его.

Однако британские ученые считают, что то, как человек просыпается по утрам, его ощущения и настроение в это время могут быть первыми признаками заболевания онкологией.

Усталость после пробуждения часто является тревожным симптомом рака, говорится в работе британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK. Они назвали и другие признаки:

  • отсутствие желания вставать с постели;
  • недостаток энергии;
  • проблемы со сном;
  • ощущение беспокойства, грусти;
  • чувство, что нечем заняться;
  • боль в мышцах;
  • одышка после обычных рутинных дел, например, уборки постели;
  • отсутствие координации;
  • потеря интереса;
  • негативное отношение к себе и другим.
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Конечно, эти симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у человека онкология.

Он может просто переутомиться, страдать от других проблем со здоровьем психического характера.

Однако они должны стать тревожным звоночком и причиной немедленного обращения к врачу.

Источник: Express

Теги
Лечение рака , Онкология
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