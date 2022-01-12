Рак — опасное заболевание, которое долго может не давать о себе знать. Из-за довольно расплывчатых симптомов врачам сложно диагностировать его.
Однако британские ученые считают, что то, как человек просыпается по утрам, его ощущения и настроение в это время могут быть первыми признаками заболевания онкологией.
Усталость после пробуждения часто является тревожным симптомом рака, говорится в работе британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK. Они назвали и другие признаки:
- отсутствие желания вставать с постели;
- недостаток энергии;
- проблемы со сном;
- ощущение беспокойства, грусти;
- чувство, что нечем заняться;
- боль в мышцах;
- одышка после обычных рутинных дел, например, уборки постели;
- отсутствие координации;
- потеря интереса;
- негативное отношение к себе и другим.
Конечно, эти симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у человека онкология.
Он может просто переутомиться, страдать от других проблем со здоровьем психического характера.
Однако они должны стать тревожным звоночком и причиной немедленного обращения к врачу.
Источник: Express