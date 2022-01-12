Рак — опасное заболевание, которое долго может не давать о себе знать. Из-за довольно расплывчатых симптомов врачам сложно диагностировать его.

Однако британские ученые считают, что то, как человек просыпается по утрам, его ощущения и настроение в это время могут быть первыми признаками заболевания онкологией.

Усталость после пробуждения часто является тревожным симптомом рака, говорится в работе британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK. Они назвали и другие признаки:

отсутствие желания вставать с постели;

недостаток энергии;

проблемы со сном;

ощущение беспокойства, грусти;

чувство, что нечем заняться;

боль в мышцах;

одышка после обычных рутинных дел, например, уборки постели;

отсутствие координации;

потеря интереса;

негативное отношение к себе и другим.

Конечно, эти симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у человека онкология.

Он может просто переутомиться, страдать от других проблем со здоровьем психического характера.

Однако они должны стать тревожным звоночком и причиной немедленного обращения к врачу.

Источник: Express