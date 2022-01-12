Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Науковці назвали симптом раку, який проявляється вранці

12 Січня 2022, 09:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
онкологія,
Джерело: Depositphotos

Рак – небезпечне захворювання, яке довго може не давати про себе знати. Через досить розпливчасті симптоми лікарям складно діагностувати його.

Проте британські науковці вважають, що те, як людина прокидається вранці, її відчуття та настрій у цей час можуть бути першими ознаками захворювання на онкологію.

Втома після пробудження часто є тривожним симптомом раку, йдеться у роботі британської благодійної організації з дослідження раку Cancer Research UK. Вони назвали й інші ознаки:

  • відсутність бажання вставати з ліжка;
  • нестача енергії;
  • проблеми зі сном;
  • відчуття занепокоєння, смутку;
  • відчуття, що нема чим зайнятися;
  • біль у м’язах;
  • задишка після звичайних рутинних справ, наприклад, прибирання ліжка;
  • відсутність координації;
  • втрата інтересу;
  • негативне ставлення до себе та інших.
Читайте також:
урологияЩоб не було нестерпно боляче: як не допустити раку передміхурової залози

Звичайно, ці симптоми не завжди свідчать про те, що людина має онкологію.

Вона може просто перевтомитись, страждати від інших проблем зі здоров’ям психічного характеру.

Проте вони мають стати тривожним дзвіночком та причиною негайного звернення до лікаря.

Джерело: Express

Теги
Лікування раку , Онкологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка