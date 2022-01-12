Рак – небезпечне захворювання, яке довго може не давати про себе знати. Через досить розпливчасті симптоми лікарям складно діагностувати його.

Проте британські науковці вважають, що те, як людина прокидається вранці, її відчуття та настрій у цей час можуть бути першими ознаками захворювання на онкологію.

Втома після пробудження часто є тривожним симптомом раку, йдеться у роботі британської благодійної організації з дослідження раку Cancer Research UK. Вони назвали й інші ознаки:

відсутність бажання вставати з ліжка;

нестача енергії;

проблеми зі сном;

відчуття занепокоєння, смутку;

відчуття, що нема чим зайнятися;

біль у м’язах;

задишка після звичайних рутинних справ, наприклад, прибирання ліжка;

відсутність координації;

втрата інтересу;

негативне ставлення до себе та інших.

Звичайно, ці симптоми не завжди свідчать про те, що людина має онкологію.

Вона може просто перевтомитись, страждати від інших проблем зі здоров’ям психічного характеру.

Проте вони мають стати тривожним дзвіночком та причиною негайного звернення до лікаря.

Джерело: Express