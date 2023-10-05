Новое исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Мейлмана Колумбийского университета, обнаружило, что проживание в районах, где все в пешей доступности, может значительно уменьшить риск развития некоторых видов рака у женщин.

Ожирение увеличивает риск заболеваемости 13 видами рака у женщин.

Проживание в районе, который удобен для прогулок, со средней доступностью места назначения и с невысокой плотностью населения, значительно снижает риск ожирения и способствует уменьшению индекса массы тела.

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Исследователи наблюдали за 14 274 женщинами в возрасте от 34 до 65 лет в течение почти 30 лет.

В результате наблюдений выявлено, что женщины, проживавшие в районах с более высоким уровнем пешеходной доступности, имели заметно меньший риск развития рака, связанного с ожирением.

Виды рака, которые чаще всего связаны с ожирением:

рак молочной железы в постменопаузе;

рак яичников;

рак эндометрия;

множественная миелома.

Связь между пешеходной доступностью и риском рака, связанного с ожирением, была сильнее у женщин, проживающих в районах с высоким уровнем бедности.