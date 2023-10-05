Нове дослідження, проведене Школою громадської охорони здоров’я Мейлмана Колумбійського університету, виявило, що проживання в районах, де все в пішій доступності, може значно зменшити ризик розвитку деяких видів раку у жінок.

Ожиріння збільшує ризик захворюваності 13 видами раку у жінок.

Проживання у районі, який зручний для прогулянок, з середньою доступністю місця призначення та з невисокою щільністю населення, значно знижує ризик ожиріння та сприяє зменшенню індексу маси тіла.

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Дослідники спостерігали за 14 274 жінками у віці від 34 до 65 років протягом майже 30 років.

В результаті спостережень виявлено, що жінки, які проживали в районах з вищим рівнем пішохідної доступності, мали помітно менший ризик розвитку раку, пов’язаного з ожирінням.

Види раку, які найчастіше пов’язані з ожирінням:

рак молочної залози в постменопаузі;

рак яєчників;

раку ендометрію;

множинна мієлома.

Зв’язок між пішохідною доступністю та ризиком раку, пов’язаного з ожирінням, був сильнішим у жінок, які проживали в районах з вищим рівнем бідності.