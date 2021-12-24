Исследование, проведенное учеными Университета Гонконга, показало, что даже три дозы китайской вакцины CoronaVac не дают уверенной защиты от нового варианта Омикрон. При этом исследователи предложили альтернативное решение этого вопроса.

Об этом сообщила пресс-служба Университета.

Отмечается, что научная работа по этой теме проводилась совместной командой двух медицинских факультетов — Университета Гонконга (HKUMed) и Китайского университета Гонконга (CU Medicine).

В итоге выяснилось, что две дозы таких Covid-вакцин, как Pfizer или CoronaVac, не могут дать сильный ответ антивирусных (нейтрализующих) антител против варианта Омикрона.

Однако проблему способна решить третья доза вакцины Pfizer, если ее получат те, кто уже имеет два укола либо CoronaVac, либо Pfizer.

При этом исследователи настаивают именно на вакцине Pfizer в качестве третьей дозы, поскольку, как показали результаты, три дозы китайской вакцины CoronaVac не дают желаемого эффекта иммунной защиты от Омикрона

Напомним, что согласно исследованию другого университета – Оксфордского, курс из трех доз прививок вакциной AstraZeneca против нового варианта коронавируса Омикрон также показал достаточно высокую эффективность.

Между тем, как сообщалось, в Германии уже говорят о четвертой дозе в качестве защиты от Омикрона.

Источник: пресс-служба HKUMed