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Вакцинація

Навіть трьох доз CoronaVac може бути недостатньо: як Covid-вакцини реагують на Омікрон

24 Грудня 2021, 12:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Дослідження, яке провели вчені Університету Гонконгу, показало, що навіть три дози китайської вакцини CoronaVac не дають впевненого захисту від нового варіанту Омікрон. При цьому дослідники запропонували альтернативне вирішення цього питання.

Про це повідомила прес-служба Університету.

Відзначається, що наукова робота з цієї теми проводилася спільною командою двох медичних факультетів – Університету Гонконгу (HKUMed) і Китайського університету Гонконгу (CU Medicine).

У підсумку з’ясувалося, що дві дози таких Covid-вакцин, як Pfizer або CoronaVac, не можуть дати сильної відповіді антивірусних (нейтралізуючих) антитіл проти варіанту Омікрона.

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Однак проблему здатна вирішити третя доза вакцини Pfizer, якщо її отримають ті, хто вже має два уколи або CoronaVac, або Pfizer.

При цьому дослідники наполягають саме на вакцині Pfizer в якості третьої дози, оскільки, як показали результати, три дози китайської вакцини CoronaVac не дають бажаного ефекту імунного захисту від Омікрона

Нагадаємо, що згідно з дослідженням іншого університету – Оксфордського, курс з трьох доз щеплень вакциною AstraZeneca проти нового варіанту коронавірусу Омікрон також показав досить високу ефективність.

Тим часом, як повідомлялося, в Німеччині вже говорять про четверту дозу в якості захисту від Омікрона.

Джерело: прес-служба HKUMed

Теги
Вакцина AstraZeneca від коронавірусу , Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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