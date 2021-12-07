Згідно із дослідженням американських вчених, люди, які перенесли коронавірусну інфекцію і отримали вакцину від Covid-19, мають високоякісні антитіла, які дуетом діють проти Covid-варіантів більш ефективно, ніж по-окремо.

– Це показує, що не тільки кількість антитіл, але і їхня якість може поліпшуватися з часом, – зазначив керівник дослідження, імунолог і лікар Отто Янг.

За його словами, пошук оптимального поєднання антитіл може допомогти спрямувати майбутні профілактичні зусилля, зрозуміти, яка оптимальна схема вакцинації.

Пандемія продовжує поширюватися частково тому, що в міру розвитку білка коронавірусу, який допомагає вірусу проникати в клітину-господар, з’являються нові варіанти, які, в свою чергу, допомагають інфекції легше поширюватися від людини до людини.

В результаті антитіла, які людина виробила після ранньої інфекції або після вакцинації, можуть не захистити організм належним чином від цих нових варіантів, що з’являються.

У неінфікованих пацієнтів, які отримали одну з двох вакцин проти Covid-19, дослідники виявили антитіла, які були менш ефективними проти мутацій у нових варіантах, таких як Бета або Гамма, ніж проти вихідної генетичної послідовності, закодованої у вакцині.

Так само, коли дослідники проаналізували зразки крові людей, які були інфіковані коронавірусом до травня 2020 року, тобто до першого підтвердження варіантів, ефективність щодо нових варіантів була знижена в порівнянні з оригіналом.

Ці дані свідчать про те, що як легка інфекція, так і вакцинація виробляють антитіла, які все ще роблять людину вразливою до нових варіантів.

Але результати різко відрізнялися для людей, які були інфіковані до травня 2020 року, а через рік були вакциновані. У них виявили антитіла, які не змінилися за ефективністю проти вихідної послідовності, але настільки ж ефективні проти нових варіантів.

– Ми могли передбачити, що антитіла будуть продовжувати розвиватися і поліпшуватися при багаторазовому впливі, але ми не очікували, що це відбудеться так швидко, – зазначив вчений.

Він висловив упевненість, що дослідження, подібні до цього, показують, як змінюється якість антитіл, можуть допомогти дослідникам поліпшити впровадження вакцин і бустерів. Причому не тільки для Covid-19, але й для наступного патогена.