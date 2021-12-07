Согласно исследования американских ученых, люди, перенесшие коронавирусную инфекцию и получившие вакцину от Covid-19, имеют высококачественные антитела, которые дуэтом действуют против Covid-вариантов более эффективно, чем по-отдельности.

— Это показывает, что не только количество антител, но и их качество может улучшаться со временем, — отметил руководитель исследования, иммунолог и врач Отто Янг.

По его словам, поиск оптимального сочетания антител может помочь направить будущие профилактические усилия, понять, какова оптимальная схема вакцинации.

Пандемия продолжает распространяться отчасти потому, что по мере развития белка коронавируса, который помогает вирусу проникать в клетку-хозяин, появляются новые варианты, которые, в свою очередь, помогают инфекции легче распространяться от человека к человеку.

В результате антитела, которые человек выработал после ранней инфекции или после вакцинации, могут не защитить организм должным образом от этих новых, появляющихся вариантов.

У неинфицированных пациентов, получивших одну из двух вакцин против Covid-19, исследователи обнаружили антитела, которые были менее эффективны против мутаций в новых вариантах, таких как Бета или Гамма, чем против исходной генетической последовательности, закодированной в вакцине.

Точно так же, когда исследователи проанализировали образцы крови людей, которые были инфицированы коронавирусом до мая 2020 года, то есть до первого подтверждения вариантов, эффективность в отношении новых вариантов была снижена по сравнению с оригиналом.

Эти данные свидетельствуют о том, что как легкая инфекция, так и вакцинация производят антитела, которые по-прежнему делают человека уязвимым для новых вариантов.

Но результаты резко различались для людей, которые были инфицированы до мая 2020 года, а год спустя были вакцинированы. У них обнаружили антитела, которые не изменились по эффективности против исходной последовательности, но столь же эффективны против новых вариантов.

— Мы могли предсказать, что антитела будут продолжать развиваться и улучшаться при многократном воздействии, но мы не ожидали, что это произойдет так быстро, — отметил ученый.

Он выразил уверенность, что исследования, подобные этому, показывающие, как меняется качество антител, могут помочь исследователям улучшить внедрение вакцин и бустеров. Причем не только для Covid-19, но и для следующего патогена.