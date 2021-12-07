До конца 2021 года смертность от коронавируса в Украине продолжит снижаться. Однако со следующего года существует риск повторной вспышки.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 7 декабря.

— До конца года ожидаем продолжения снижения смертности по всем сценариям. И уже со следующего года мы продолжаем ожидать риск повторной вспышки, — отметил эксперт.

Ганиченко утверждает, что такой риск существует, ведь есть внешняя угроза со стороны европейских стран, где есть тренд переброски вспышки в те страны, в которых заболеваемость росла меньше.

Он отметил, что по оценкам KSE, увеличение случаев коронавируса в Украине прогнозируется на начало 2022 года.

Среди европейских стран больше всего Covid-заболевших за сутки фиксируют в Великобритании (более 51 тыс.), Германии (свыше 39 тыс.), России (32 тыс.), Венгрии (22 тыс.) и Нидерландах (20 тыс.).

По состоянию на 7 декабря в Украине зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 22 878 людям, а умерли — 467 пациентов. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE