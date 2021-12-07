До кінця 2021 року смертність від коронавірусу в Україні продовжить знижуватися. Проте з наступного року є ризик повторного спалаху.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 7 грудня.
– До кінця року очікуємо продовження зниження смертності за всіма сценаріями. І вже з наступного року ми продовжуємо очікувати ризик повторного спалаху, – зазначив експерт.
Ганиченко стверджує, що такий ризик існує, адже є зовнішня загроза з боку європейських країн, де є тренд перекидання спалахів у ті країни, в яких захворюваність зростала менше.
Він наголосив, що за оцінками KSE, збільшення випадків коронавірусу в Україні прогнозується на початок 2022 року.
Серед європейських країн найбільше Covid-хворих за добу фіксують у Великій Британії (понад 51 тис.), Німеччині (понад 39 тис.), Росії (32 тис.), Угорщині (22 тис.) та Нідерландах (20 тис.).
Станом на 7 грудня в Україні зафіксували 8 655 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 22 878 людям, а померли – 467 пацієнтів. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: KSE