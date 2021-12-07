До кінця 2021 року смертність від коронавірусу в Україні продовжить знижуватися. Проте з наступного року є ризик повторного спалаху.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 7 грудня.

– До кінця року очікуємо продовження зниження смертності за всіма сценаріями. І вже з наступного року ми продовжуємо очікувати ризик повторного спалаху, – зазначив експерт.

Ганиченко стверджує, що такий ризик існує, адже є зовнішня загроза з боку європейських країн, де є тренд перекидання спалахів у ті країни, в яких захворюваність зростала менше.