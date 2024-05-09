Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) ответили на частый вопрос, когда возникает необходимость догнать календарь прививок, чтобы защитить ребенка или себя от инфекций: можно ли делать несколько прививок в один день?
— Да, врач может предложить ввести несколько вакцин одновременно. Комбинирование вакцин — распространенная мировая практика, — ответили в НСЗУ.
Придерживаться правил
Однако, по словам экспертов, нужно придерживаться определенных правил:
две или более инактивированных вакцин и/или анатоксинов можно вводить одновременно в разные участки тела или с любым интервалом;
живая вакцина может вводиться одновременно с инактивированной вакциной или анатоксином;
две или более живых вакцин, которые вводятся инъекционно (кроме БЦЖ), могут быть введены одновременно или с интервалом не менее месяца;
прививку вакциной БЦЖ не делают в один день с другими вакцинами. Другие вакцины можно вводить за месяц до или после БЦЖ. Исключение — вакцина против гепатита В, ее можно применять одновременно с БЦЖ.
Относительно графика вакцинации и возможного сочетания вакцин может проконсультировать семейный врач или педиатр, с которым заключена декларация.
Источник: НСЗУ