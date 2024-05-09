Експерти Національної служби здоров’я України відповіли на часте запитання, коли виникає потреба наздогнати календар щеплень, щоб захистити дитину або себе від інфекцій: чи можна робити кілька щеплень в один день?

– Так, лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно. Комбінування вакцин – поширена світова практика, – відповіли в НСЗУ.

Дотримуватися правил

Однак, за словами експертів, потрібно дотримуватися певних правил:

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дві або більше інактивованих вакцин та/або анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом;

жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином;

дві або більше живих вакцин, які вводять ін’єкційно (окрім БЦЖ), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше ніж місяць;

щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами. Інші вакцини можна вводити за місяць до або після БЦЖ. Виняток – вакцина проти гепатиту В, її можна застосовувати одночасно з БЦЖ.

Щодо графіка вакцинації та можливого поєднання вакцин може проконсультувати сімейний лікар або педіатр, з яким укладено декларацію.

Джерело: НСЗУ