После того, как российские оккупанты сегодня ночью, 27 февраля, подорвали нефтебазу в городе Васильков на Киевщине, на повестке дня вновь стала актуальной индивидуальная защита в случае аварии на такого рода химических предприятиях.

Как себя вести в подобной ситуации рассказали эксперты Министерства здравоохранения Украины. Они составили специальную памятку о поведении в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

Памятка Минздрава

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Покиньте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь каких-либо предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте.

В случае аварий с выбросом хлора — старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака — по низинам.

Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.