Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Советы

Не бежать, а идти поперек ветра: что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии

27 февраля 2022, 15:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

После того, как российские оккупанты сегодня ночью, 27 февраля, подорвали нефтебазу в городе Васильков на Киевщине, на повестке дня вновь стала актуальной индивидуальная защита в случае аварии на такого рода химических предприятиях.

Как себя вести в подобной ситуации рассказали эксперты Министерства здравоохранения Украины. Они составили специальную памятку о поведении в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

Памятка Минздрава

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Покиньте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь каких-либо предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте.

Читайте также:
Не бежать, а идти поперек ветра: что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятииКак спасти жизнь раненому во время боевых действий – рекомендации Минздрава

В случае аварий с выбросом хлора — старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака — по низинам.

Как можно скорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Источник
Минздрав
Теги
Авария , МОЗ Украины , Отравление , Яд , Советы , Хімія , хлор
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь