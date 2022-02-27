Після того, як російські окупанти сьогодні вночі, 27 лютого, підірвали нафтобазу в місті Васильків на Київщині, на порядку денному знову став актуальним індивідуальний захист у разі аварії на такого роду хімічних підприємствах.

Як себе вести в подібній ситуації розповіли експерти Міністерства охорони здоров’я України. Вони склали спеціальну пам’ятку про поведінку в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

Пам’ятка МОЗ

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;

включити телевізор або радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади і газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Покиньте приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте в калюжі. Нічого не їжте і не пийте.

У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по височинах, в разі викиду аміаку – низинами.

Як можна швидше покиньте зону ураження, рухаючись боком до потоку повітря або вітру.