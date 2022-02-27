Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Поради

Не бігти, а йти боком до вітру: що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

27 Лютого 2022, 15:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Після того, як російські окупанти сьогодні вночі, 27 лютого, підірвали нафтобазу в місті Васильків на Київщині, на порядку денному знову став актуальним індивідуальний захист у разі аварії на такого роду хімічних підприємствах.

Як себе вести в подібній ситуації розповіли експерти Міністерства охорони здоров’я України. Вони склали спеціальну пам’ятку про поведінку в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

Пам’ятка МОЗ

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

  • щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;
  • включити телевізор або радіо для отримання подальших вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади і газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Читайте також:
Не бігти, а йти боком до вітру: що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємствіВсі медичні заклади надають допомогу, але скасували планові операції – МОЗ

Покиньте приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте в калюжі. Нічого не їжте і не пийте.

У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися по височинах, в разі викиду аміаку – низинами.

Як можна швидше покиньте зону ураження, рухаючись боком до потоку повітря або вітру.

Джерело
МОЗ
Теги
Аварія , МОЗ України , Отруєння , Отрута , Поради , Хімія , хлор
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь