Эксперты объяснили, как за счет государства украинцы могут получить протез, ортез или ортопедическую обувь, если это действительно необходимо. Как отметили специалисты, получить бесплатный протез имеют право все украинцы, то есть не только военные.

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протезом не следует ожидать установления инвалидности (в других случаях — установление инвалидности необходимо).

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Социальные гарантии по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации распространяются на:

военнослужащих и служащих правоохранительных органов;

ветеранов;

пострадавших от войны гражданских лиц;

людей с инвалидностью (получивших инвалидность не из-за боевых действий);

детей с инвалидностью;

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Военные обеспечиваются двумя видами протезов: механическими и электрическими, а сумма компенсации для них — втрое больше по сравнению с гражданскими.

Максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн (сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей).

Для того, чтобы быстро и без лишних усилий ознакомиться с перечнем производителей протезов, украинцам следует воспользоваться новым дашбордом, опубликованным на сайте “ИОЦ Минсоцполитики Украины”.

Он поможет найти и визуализировать всю необходимую информацию о предприятиях, производящих протезно-ортопедические изделия.

Благодаря дашборду каждый, кому нужен протез, ортез, или ортопедическая обувь, сможет:

просмотреть информацию о расположении предприятий;

узнать контактные данные этих предприятий;

фильтровать данные по региону, району или территориальной общине;

узнать, насколько загружено то или иное предприятие;

прочитать о возможностях предприятия (насчет изготовления протезов верхних и нижних конечностей)

— Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс протезирования максимально простым и доступным. Теперь, выбирая протезное предприятие, можно онлайн проверить его загруженность. Эта информация позволит понять, придется ли ждать в очереди на протезирование, — пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Чиновники отмечают, что поддержка людей с инвалидностью, прежде всего обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и безвозмездное протезирование, является одним из основных векторов работы Минсоцполитики.