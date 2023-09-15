Правительство выделило в государственном бюджете этого года 750 млн грн на зубопротезирование для ветеранов. Об этом сообщил Премьер-министр, Денис Шмыгаль.

На пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, глава правительства заявил, что этот шаг является крайне важным в ветеранской политике. Он отметил, что долго существовала проблема стоматологической помощи, и теперь правительство решило ее решить.

Шмыгаль также отметил, что власть продолжит принимать во внимание потребности ветеранов и в будущем.

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Кроме этого, активно проходит цифровая трансформация ветеранской политики, информационный ресурс е-Ветеран становится доступным цифровым инструментом, который предоставляет ветеранам и их семьям информацию и услуги, направленные на социальную защиту и поддержку.