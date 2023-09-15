Уряд виділив у державному бюджеті цього року 750 млн грн на зубопротезування для ветеранів. Про це повідомив Прем’єр-міністр, Денис Шмигаль.

На прес-конференції, що відбулася в п’ятницю, глава уряду заявив, що цей крок є вкрай важливим у ветеранській політиці. Він відзначив, що довго існувала проблема стоматологічної допомоги, і тепер уряд вирішив її вирішити.

Шмигаль також зауважив, що влада продовжить брати до уваги потреби ветеранів і в майбутньому.

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Окрім цього, активно проходить цифрова трансформація ветеранської політики, інформаційний ресурс є-Ветеран стає доступним цифровим інструментом, який надає ветеранам і їхнім сім’ям інформацію та послуги, спрямовані на соціальний захист і підтримку.