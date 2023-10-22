Експерти пояснили, як коштом держави українці можуть отримати протез, ортез чи ортопедичне взуття, якщо це справді необхідно. Як зазначили фахівці, отримати безоплатний протез мають право всі українці, тобто не лише військові.

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезом не слід очікувати встановлення інвалідності (в інших випадках – встановлення інвалідності необхідне).

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Соціальні гарантії щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації поширюються на:

військовослужбовців і службовців правоохоронних органів;

ветеранів;

постраждалих від війни цивільних осіб;

людей з інвалідністю (які отримали інвалідність не через бойові дії);

дітей з інвалідністю;

дітей з інвалідністю; дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.

Військові забезпечуються двома видами протезів: механічними та електричними, а сума компенсації для них – утричі більша порівняно з цивільними.

Максимальна компенсація вартості протеза – 2 млн грн (сума покриває досить серйозні побажання та високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок).

Для того, щоб швидко та без зайвих зусиль ознайомитися з переліком виробників протезів, українцям слід скористатися новим дашбордом, опублікованим на сайті “ІОЦ Мінсоцполітики України”.

Він допоможе знайти та візуалізувати всю необхідну інформацію про підприємства, що виробляють протезно-ортопедичні вироби.

Завдяки дашборду кожен, кому потрібен протез, ортез, або ортопедичне взуття, зможе:

переглянути інформацію про розташування підприємств;

дізнатися контактні дані цих підприємств;

фільтрувати дані за регіоном, районом або територіальною громадою;

дізнатися, наскільки завантажене те чи інше підприємство;

прочитати про можливості підприємства (щодо виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок).

– Ми працюємо над тим, щоб зробити процес протезування максимально простим і доступним. Тепер, обираючи протезне підприємство, можна онлайн перевірити його завантаженість. Ця інформація дасть змогу зрозуміти, чи доведеться чекати в черзі на протезування, – пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Урядовці наголошують, що підтримка людей з інвалідністю, насамперед забезпечення допоміжними засобами реабілітації та безоплатне протезування, є одним з основних векторів роботи Мінсоцполітики.