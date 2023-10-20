За 2023 рік більше ніж 13,5 тис. українців отримали безкоштовні операції з протезування суглобів.

Були проведені втручання з ендопротезування кульшового, колінного, плечового, ліктьового та інших суглобів.

Всі операції пройшли в рамках Програми медичних гарантій Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

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Закупівля протезів здійснювалась централізовано, через Медичні закупівлі України. На це щороку виділяється мінімум 140 млн грн.

У МОЗ проаналізували ситуацію, і виявили, що медзаклади вказують меншу потребу у протезах, ніж проходить відповідних операцій. Про це йшлося на нараді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з керівниками обласних державних департаментами охорони здоров’я та лікарень.

Віктор Ляшко доручив керівникам обласних державних департаментами охорони здоров’я зібрати всі дані про потреби в ендопротезах та сформувати заявки на їх отримання.

Також міністр закликав належним чином інформувати пацієнтів про можливість отримання протезів безоплатно.

Для точного покриття потреб, моніторингом наявності та використання ендопротезів займатиметься НСЗУ.

Якщо медзаклад не доведе використання всіх ендопротезів, будуть здійснені перерахунки за надані послуги з оперативних втручань.