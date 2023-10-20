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Медицинские гарантии в действии: более 13 тыс. украинцев за год получили бесплатное эндопротезирование

20 октября 2023, 15:49
Ольга Боднарчук редактор
Медицинские гарантии в действии: более 13 тыс. украинцев за год получили бесплатное эндопротезирование
Источник: Pixabay

За 2023 год более 13,5 тыс. украинцев получили бесплатные операции по протезированию суставов.

Были проведены вмешательства по эндопротезированию тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого и других суставов.

Все операции прошли в рамках Программы медицинских гарантий Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

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Закупка протезов осуществлялась централизованно, через Медицинские закупки Украины. На это ежегодно выделяется минимум 140 млн грн.

В Минздраве проанализировали ситуацию, и обнаружили, что медучреждения указывают меньшую потребность в протезах, чем проходит соответствующих операций. Об этом шла речь на совещании министра здравоохранения Виктора Ляшко с руководителями областных государственных департаментов здравоохранения и больниц.

Виктор Ляшко поручил руководителям областных государственных департаментами здравоохранения собрать все данные о потребности в эндопротезах и сформировать заявки на их получение.

Также министр призвал должным образом информировать пациентов о возможности получения протезов бесплатно.

Для точного покрытия потребностей, мониторингом наличия и использования эндопротезов будет заниматься НСЗУ.

Если медучреждение не докажет использование всех эндопротезов, будут осуществлены перерасчеты за предоставленные услуги по оперативным вмешательствам.

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Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко МОЗ Операция протез
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