Лондонский стоматолог Шаади Манучехри рассказала, в каких случаях чистка зубов может повредить эмаль.
Надлежащая гигиена — враг эмали?
Широко известно, что чистить зубы рекомендуется дважды в день. Надлежащая гигиена помогает не только примножить красоту улыбки, но и предотвратить многие проблемы ротовой полости. Но оказывается, в некоторых случаях необходимо воздержаться от чистки зубов.
- После завтрака. Использование зубной щетки непосредственно после завтрака может повредить эмаль, поскольку после еды кислотность в ротовой полости увеличивается.
- После рвоты. Повышенная кислотность ротовой полости может привести к кариесу, поэтому чистка зубов сразу после рвоты может повредить эмаль.
- После сладостей. Сладкая пища и напитки являются основной причиной кариеса и зубного налета. После употребления продуктов, содержащих сахар, эксперт рекомендует воздержаться от чистки зубов, поскольку это может усилить разрушение эмали. Чтобы избежать этого, врач советует подождать по крайней мере один час, а уже потом почистить зубы.
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