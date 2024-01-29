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Не чистьте зуби! Стоматолог пояснила, в яких випадках це може пошкодити емаль

29 Січня 2024, 15:40
Марина Мелехова редактор
зуби
Джерело: Unsplash

Лондонський стоматолог Шааді Манучехрі розповіла, у яких випадках чищення зубів може пошкодити емаль.

Належна гігієна – ворог емалі?

Загально відомо, що чистити зуби рекомендується двічі на день. Належна гігієна допомагає не лише примножити красу посмішки, а й запобігти багатьом проблемам ротової порожнини. Але виявляється, у деяких випадках необхідно утриматися від чищення зубів.

  1. Після сніданку. Використання зубної щітки безпосередньо після сніданку може пошкодити емаль, оскільки після їжі кислотність у ротовій порожнині збільшується.
  2. Після блювання. Підвищена кислотність ротової порожнини може призвести до карієсу, тому чищення зубів одразу після блювання може пошкодити емаль.
  3. Після солодощів. Солодка їжа та напої є основною причиною карієсу і зубного нальоту. Після споживання продуктів, що містять цукор, експертка рекомендує утриматися від чищення зубів, оскільки це може посилити руйнування емалі. Щоб уникнути цього, лікарка радить почекати принаймні одну годину, а вже потім почистити зуби.
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Джерело
Daily Mail
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