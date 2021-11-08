Сейчас в Украине есть три типа вакцин от коронавируса. Выбрать можно любую из тех, которые есть в доступе, ведь все препараты являются эффективными.

По словам инфекционистки Елены Луцкой, мРНК-вакцины производят фармацевтические компании Pfizer и Moderna. Механизм действия заключается в том, что матричная рибонуклеиновая кислота (это последовательность границ, содержащих информацию о спайк-белке оболочки коронавируса) проникает в клетку, после чего в матриксе начинает образовываться этот белок. На него в ответ формируются антитела, которые защитят человека во время встречи с реальным вирусом.

— Ни в какое ядро эта РНК не попадает. И никак вашу ДНК изменить не может. Ее в вашем организме не будет уже через два дня. А защита останется, — отметила врач.

Исследования показывают, что эффективность вакцины против “дикого” варианта вируса Альфа – 93,7%, против варианта Дельта – 88%.

Векторную вакцину производит компания AstraZeneca. В этом случае модифицированный аденовирус становится транспортом для самого белка коронавируса. В ответ на появление чужеродного белка организм вырабатывает защитные антитела.

— Здесь я тоже чипа не вижу. Как и механизма изменения ДНК. Полный курс вакцинации защищает от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для варианта Дельта и 86% для Альфа, — рассказала врач.

Инактивированную вакцину производит компания Sinovac. Это убитый вирус, на который иммунная система выработает антитела. Согласно последним исследованиям, вакцина защищает от инфицирования на 65,9%, ее эффективность в предупреждении госпитализации составляет 87,5%, а смерти от коронавируса – 86,3%.

— Механизма лишения фертильности и приобретения 5G здесь тоже не предусмотрено, — подчеркнула она.

Интервалы между вакцинами

-14 дней со всеми, кроме гриппа. От коронавируса и гриппа можно привиться в один день или с любым интервалом, — говорит Луцкая.

Стоит помнить, что слово вакцинация означает не только прививку от одной болезни. Другие заболевания никуда не исчезли, поэтому надо не забывать о дифтерии, столбняке, кори, гриппе и других инфекциях.

Источник: Елена Луцкая