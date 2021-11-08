Нині в Україні є три типи вакцин від коронавірусу. Обрати можна будь-яку з тих, яка є у доступі, адже всі препарати є ефективними.

За словами інфекціоністки Олени Луцької, мРНК-вакцини виробляють фармацевтичні компанії Pfizer та Moderna. Механізм дії полягає у тому, що матрична рибонуклеїнова кислота (це послідовність кодонів, що містять інформацію про спайк-білок оболонки коронавірусу) потрапляє у клітину, після чого у матриксі починає утворюватися цей білок. На нього у відповідь формуються антитіла, які захистять людину під час зустрічі з реальним вірусом.

– Ні в яке ядро ця РНК не потрапляє. І ніяк вашу ДНК змінити не може. Її у вашому організмі не буде вже через два дні. А захист залишиться, – зазначила лікарка.

Дослідження показують, що ефективність вакцини до «дикого» варіанту вірусу Альфа – 93,7%, до варіанту Дельта – 88%.

Векторну вакцину виробляє компанія AstraZeneca. У цьому випадку модифікований аденовірус стає транспортом для самого білку коронавірусу. У відповідь на появу чужорідного білка організм виробляє захисні антитіла.

– Тут я теж чіпа не бачу. Як і механізму зміни ДНК. Повний курс вакцинації захищає від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для варіанту Дельта та 86% для Альфа, – розповіла лікарка.

Інактивована вакцина виробляє компанія Sinovac. Це вбитий вірус, на який імунна система виробить антитіла. Відповідно до останніх досліджень, вакцина захищає від інфікування на 65,9%, її ефективність у попередженні госпіталізації складає 87,5%, а смерті від коронавірусу – 86,3%.

– Механізму позбавлення фертильності та набуття 5G тут теж не передбачено, – наголосила вона.

Інтервали між вакцинами

-14 днів з усіма, крім грипу. Від коронавірусу та грипу можна отримати щеплення в один день чи з будь-яким інтервалом, – каже Луцька.

Варто пам’ятати, що слово вакцинація, означає не лише щеплення від однієї хвороби. Інші захворювання нікуди не зникли, тому треба не забувати про дифтерію, правець, кір, грип та інші інфекції.

Джерело: Олена Луцька