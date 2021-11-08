Нині у Закарпатській області найнижчі темпи вакцинації від коронавірусу. Двома дозами щеплено лише 13% жителів.

За словами сімейних лікарів, найбільше люди хвилюються щодо ослаблення імунітету після ін’єкції та виникнення тяжких хвороб. Водночас є й такі, котрі вірять міфам про чипізацію, і тих взагалі переконати не вдається. Люди виходять на протести, часто підігріті пропагандою з-за меж країни, й таке відбувається в багатьох європейських державах.

– Ми приводимо їм у приклад старших лікарів, які вакцинувалися. Вони мають купу хронічних захворювань. А зараз вони нормально перенесли щеплення й далі лікують пацієнтів. Вже з такими доказами люди роблять щеплення, – каже сімейна лікарка Марина Горзов.

Однак є ті, кого переконати неможливо. Люди продовжують вірити міфам – мовляв, у кожній вакцині вже є чип, за яким людей відстежуватимуть. Горзов стверджує, що інколи дивує, що люди з вищою освітою можуть говорити про такі речі.

Саме такі антивакцинатори днями вийшли на мітинги в Україні, реагуючи на жорсткі обмеження. Схожі протести відбуваються по всьому світу – невдоволені є у Франції, Італії та Іспанії. Але рівень вакцинації там 80%. Україна ж сьогодні на 140 позиції у світі за кількістю імунізованих. І на перших позиціях за смертністю від Covid-19.

Згідно з останніми соцдослідженнями, 36% опитаних українців зробили хоча б одне щеплення, 18% уже напоготові. Але аж 43% опитаних досі проти.

Психологи пояснюють такий супротив вакцинації відчуттям страху. Тривогу українців викликає низка факторів: війна з Росією, безгрошів’я, та ще й удар пандемії.

– Люди мають знайти вихід для свого страху, для свого напруження, і вакцина – це просто хороший вихід, бо це те, що більш-менш зрозуміле, – каже сімейний психолог, керівник Школи емоційного моделювання Володимир Миколенко.

За словами співзасновника Українського центру охорони здоров’я Павла Ковтонюка, вакцинальна кампанія в Україні одна з найгірших у Європі та світі.

Сумніви породжує й те, що лікарів поки що не внесли у перелік тих професій, які мають бути 100% щеплені. Мовляв, щоб не призвести до колапсу медичної системи. Наразі імунізовано лише трохи більше половини лікарів. Але це потрібно змінювати.

– Медик, який говорить, що вакцина не працює, має якісь сумніви – для мене це аналогія військового, який сидить в окопі на Сході, воюючи з Росією, і розповідає всім навколо, що Росія – це братній народ, – каже Ковтонюк.

Епідеміологи наголошують, в Україні не зафіксовано жодної смерті від вакцинації. Водночас влада мало розповідає про ускладнення після щеплення – якби про кожний такий випадок розповідали та детально розбирали, у людей зростала б довіра до медиків, які нічого не приховують. Так вже роблять провідні країни й у світі ніхто не скаржиться – мовляв, вакцину розробили швидко і нібито краще почекати, щоб подивитися, які реакції від щеплення можуть виникнути.

– Перед нами вакцинувалися всі передові країни, з достатньо сильною медичною системою, і на сьогодні ми чомусь в Україні боїмось вакцинуватися після всіх країн. Навіть якщо від цього абстрагуватись, і говорити глобально, мали б розвіятися всі міфи, тому що півсвіту вже вакциновано, – каже лікар-епідеміолог Катерина Сояк.

Відтягування вакцинації призвело до виникнення третьої, найважчої хвилі коронавірусу в країні. Якщо не досягнути 80% щепленого населення, ми не отримаємо колективний імунітет. І поки хтось ще сумнівається, у переповнених лікарнях щодоби помирає кілька сотень нещеплених інфікованих.