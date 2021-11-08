Сейчас в Закарпатской области самые низкие темпы вакцинации от коронавируса. Двумя дозами привито лишь 13% жителей.

По словам семейных врачей, больше всего люди переживают насчет ослабления иммунитета после инъекции и возникновения тяжелых болезней. В то же время есть и такие, которые верят мифам о чипизации, их убедить вообще не удается. Люди выходят на протесты, часто подогретые пропагандой из-за пределов страны, и такое происходит во многих европейских государствах.

— Мы приводим им в пример старших врачей, которые вакцинировались. У них куча хронических заболеваний. А сейчас они нормально перенесли прививки и дальше лечат пациентов. Уже с такими доводами люди делают прививки, — говорит семейный врач Марина Горзов.

Однако есть те, кого переубедить невозможно. Люди продолжают верить мифам — мол, в каждой вакцине уже есть чип, по которому людей будут отслеживать. Горзов утверждает, что иногда удивительно, что люди с высшим образованием могут говорить о таких вещах.

Именно такие антивакцинаторы на днях вышли на митинги в Украине, реагируя на жесткие ограничения. Похожие протесты происходят по всему миру – недовольные есть во Франции, Италии или Испании. Но уровень вакцинации там 80%. Украина же сегодня на 140 позиции в мире по количеству иммунизированных. И на первых позициях по смертности от Covid-19.

В связи с крайними социсследованиям, 36% опрошенных украинцев сделали хотя бы одну прививку, 18% уже наготове. Но целых 43% опрошенных все еще против.

Психологи объясняют такое сопротивление вакцинации ощущением страха. Тревогу украинцев вызывает ряд факторов: война с Россией, безденежье, да еще и удар пандемии.

— Люди должны найти выход для своего страха, для своего напряжения, и вакцина – это просто хороший выход, потому что это то, что более-менее понятно, — говорит семейный психолог, руководитель Школы эмоционального моделирования Владимир Миколенко.

По словам соучредителя Украинского центра здравоохранения Павла Ковтонюка, вакцинальная кампания в Украине одна из худших в Европе и мире.

Сомнения порождает и то, что врачей пока не внесли в перечень тех профессий, которые должны быть 100% привиты. Мол, чтобы не привести к коллапсу медицинской системы. Пока иммунизировано лишь чуть больше половины врачей. Но это нужно менять.

— Медик, который говорит, что вакцина не работает, имеет какие-то сомнения – для меня это аналогия военного, который сидит в окопе на Востоке, воюя с Россией, и рассказывает всем вокруг, что Россия – это братский народ, — говорит Ковтонюк.

Эпидемиологи отмечают, в Украине не зафиксировано ни одной смерти от вакцинации. В то же время власти мало рассказывают об осложнениях после прививки — если бы о каждом таком случае рассказывали и подробно разбирали, у людей росло бы доверие к медикам, которые ничего не скрывают. Так уже делают ведущие страны и в мире никто не жалуется — мол, вакцину разработали быстро и якобы лучше подождать, чтобы посмотреть, какие реакции от прививки могут возникнуть.

— Перед нами вакцинировались все передовые страны, с достаточно сильной медицинской системой, и на сегодня мы почему-то в Украине боимся вакцинироваться после всех стран. Даже если от этого абстрагироваться, и говорить глобально, должны были бы развеяться все мифы, потому что полмира уже вакцинировано, — говорит врач-эпидемиолог Екатерина Сояк.

Оттягивание вакцинации привело к возникновению третьей, самой тяжелой волны коронавируса в стране. Если не достичь 80% привитого населения, мы не получим коллективный иммунитет. И пока кто-то еще сомневается, в переполненных больницах ежесуточно умирает несколько сотен непривитых инфицированных.