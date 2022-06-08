В Винницкой области проживает много переселенцев из других регионов Украины. Заместитель директора департамента здравоохранения Винницкой областной государственной администрации Татьяна Бондаренко рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе, о работе больниц и призвала не пренебрегать плановыми прививками.

Тяжелых больных короновирусом в Винницкой области практически нет. Уровень заболеваемости стремительно спадает. Но все больницы работают в штатном режиме и готовы оказывать помощь.

Медики призывают себя беречь и вакцинироваться, несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом снизился.

Сейчас смотрят

— Работают 196 пунктов вакцинации, которые расположены в амбулаториях общей практики семейной медицины. Также работают мобильные бригады, которые могут прививать людей на дому, которые в силу тех или иных причин не могут прийти в амбулаторию и привиться. Есть в наличии две вакцины Coronavac и Pfizer, – рассказывает Татьяна Бондаренко.

Не требуется декларация с врачом для переселенцев, чтобы вакцинироваться. Без проблем пройти весь курс вакцинации могут и переселенцы, которые по определенным причинам не сделали это дома. Особенно, подчеркивают медики, календарь прививок важен для детей, речь идет о вакцинах от полиомиелита.

— На сегодняшний день у нас в Винницкой области более 170 тыс. человек, которые временно внутренне перемещены, временно нашли убежище. Часть, надеемся, останется жить на территории нашей области. Для того чтобы получить профилактические прививки детям нужно обратиться в ближайшую амбулаторию, — отмечает Татьяна Бондаренко.

В области есть все вакцины для детей. Очень важно получить прививку деткам раннего возраста: против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, полиомиелита.