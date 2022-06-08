На Вінниччні проживає багато переселенців з інших регіонів України. Заступниця директорки департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації Тетяна Бондаренко розказала про ситуацію з коронавірусом у регіоні, про роботу лікарень та закликала не нехтувати плановими щепленнями.

Важких хворих на короновірус на Вінниччині практично немає. Рівень захворюваності стрімко спадає. Але всі лікарні працюють у штатному режимі і готові надавати допомогу.

Медики закликають себе берегти та вакцинуватись не заважаючи на те, що рівень захворюваності на коронавірус знизився.

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– Працюють 196 пунктів щеплення, які розташовані в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Також працюють мобільні бригади, які можуть щеплювати людей на дому, які в силу тих чи інших причин не можуть прийти в амбулаторію і щепитись. Є в наявності дві вакцини Coronavac і Pfizer, – розповідає Тетяна Бондаренко.

Не потрібна декларація з лікарем для переселенців аби вакцинуватись. Без проблем пройти увесь курс вакцинації можуть і переселенці, які за певних причин не зробили це у себе вдома. Особливо, наголошують медики, календар щеплення важливий для дітей, мова йде про вакцини від поліомієліту.

– На сьогодні у нас у Вінницькій області більше 170 тис. людей, які тимчасово внутрішньо переміщенні, тимчасово знайшли прихисток. Частина, сподіваємось, залишиться жити на теренах нашої області. Для того, щоб отримати профілактичні щеплення дітям треба звернутись в найближчу амбулаторію, – наголошує Тетяна Бондаренко.

В області є всі вакцини для дітей. Дуже важливо отримати щеплення діткам раннього віку: проти кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, поліомієліту.