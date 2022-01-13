Поки тільки поодинокі випадки інфікування дітей поліомієлітом, які зафіксовані в Україні, викликають крайнє занепокоєння медиків. Це означає, що страшна недуга повернулася і наслідки цього можуть бути непередбачуваними.
Поліомієліт (поліо) – дуже небезпечне захворювання. Його викликає поліовірус, який вражає нервову систему і може привести до невиліковного паралічу і навіть до смерті.
Якщо вірус потрапить на побутові предмети або іграшки, то нещеплена дитина відразу ж його підхопить. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них потрапляє до рота. Після цього вірус розмножується в кишечнику.
Поліовірус може жити в зараженій слині або калі дитини протягом багатьох тижнів. З випорожненням інфікованого малюка вірус заражає воду і поширюється далі.
Ліків проти поліомієліту не існує. Але його можна запобігти за допомогою щеплення.
Схема щеплень така:
- 1 доза – в 2 місяці
- 2 доза – в 4 місяці
- 3 доза – в 6 місяців
- 4 доза – в 18 місяців
- 5 доза – в 6 років
- 6 доза – в 14 років
Лише шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.
Якщо ж ви з якихось причин пропустили щеплення, слід якомога швидше звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Щоб не упустити дорогоцінний час і не допустити смертельно небезпечного зараження своєї дитини.