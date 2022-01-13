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Вакцинація

Страшна хвороба повернулася в Україну: як захистити дитину від поліомієліту

13 Січня 2022, 14:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
прививка
Джерело: Depositphotos

Поки тільки поодинокі випадки інфікування дітей поліомієлітом, які зафіксовані в Україні, викликають крайнє занепокоєння медиків. Це означає, що страшна недуга повернулася і наслідки цього можуть бути непередбачуваними.

Поліомієліт (поліо) – дуже небезпечне захворювання. Його викликає поліовірус, який вражає нервову систему і може привести до невиліковного паралічу і навіть до смерті.

Якщо вірус потрапить на побутові предмети або іграшки, то нещеплена дитина відразу ж його підхопить. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них потрапляє до рота. Після цього вірус розмножується в кишечнику.

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Поліовірус може жити в зараженій слині або калі дитини протягом багатьох тижнів. З випорожненням інфікованого малюка вірус заражає воду і поширюється далі.

Ліків проти поліомієліту не існує. Але його можна запобігти за допомогою щеплення.

Схема щеплень така:

  • 1 доза – в 2 місяці
  • 2 доза – в 4 місяці
  • 3 доза – в 6 місяців
  • 4 доза – в 18 місяців
  • 5 доза – в 6 років
  • 6 доза – в 14 років

Лише шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Якщо ж ви з якихось причин пропустили щеплення, слід якомога швидше звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Щоб не упустити дорогоцінний час і не допустити смертельно небезпечного зараження своєї дитини.

Джерело
Центр громадського здоров’я
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Вакцинація
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