Пока только единичные случаи инфицирования детей полиомиелитом, которые зафиксированы в Украине, тем не менее вызывают крайнюю степень обеспокоенности медиков. Это означает, что страшный недуг вернулся и последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Полиомиелит (полио) – очень опасное заболевание. Его вызывает полиовирус, который поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и даже к смерти.

Если вирус попадет на бытовые предметы или игрушки, то непривитый ребенок сразу же его подхватит. Как правило, инфицирование начинается с грязных рук, через них попадает в рот. После этого вирус размножается в кишечнике.

Полиовирус может жить в зараженной слюне или кале ребенка в течение многих недель. С опорожнением инфицированного малыша вирус заражает воду и распространяется дальше.

Лекарства против полиомиелита не существует. Но его можно предотвратить с помощью прививки.

Схема прививок такова:

1 доза — в 2 месяца

2 доза — в 4 месяца

3 доза — в 6 месяцев

4 доза — в 18 месяцев

5 доза — в 6 лет

6 доза — в 14 лет

Всего шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Если же вы по каким-то причинам пропустили прививку, следует как можно быстрее обратиться к семейному врачу или педиатру. Чтобы не упустить драгоценное время и не допустить смертельно опасного заражения своего ребенка.