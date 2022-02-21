Американские ученые представили на научной конференции исследование, которое направлена на изучение биологической основы заикания: генетику и особенности нейронных связей мозга.

На протяжении веков люди боялись, что их осудят за заикание, состояние, которое часто неправильно понимают, как психологическую проблему, вызванную такими вещами, как плохое воспитание или эмоциональная травма.

— Поняв биологию заикания, мы уменьшим стигматизацию людей, страдающих этим расстройством, — отметил калифорнийский психиатр Джеральд Магуайр, который занимается тестированием потенциальных лекарств от заикания на основе научных данных.

Согласно статистике, во всем мире 70 млн человек заикаются. В том числе и президент США Джо Байден, который публично говорил о том, что над ним издевались одноклассники в католической школе из-за дефекта речи. Он сказал, что преодоление заикания было одной из самых трудных вещей, которые он когда-либо делал.

Заикание было задокументировано еще в древних Китае, Греции и Риме. Но никто на самом деле не имел ни малейшего представления о том, что его вызывает, пока современная генетика и томография мозга не начали давать подсказки.

Ученые определили первые гены, тесно связанные с заиканием, более десяти лет назад. В частности, в исследованиях с использованием изображений изучали мозг детей от 3 до 5 лет. Примерно в этом возрасте многие дети начинают заикаться, и около 80% из них перерастают это.

Результаты наблюдений показывают небольшие различия в мозге маленьких детей, которые продолжают заикаться, по сравнению с теми, кто выздоравливает, и теми, кто никогда не заикался.

Было обнаружено, что генетические мутации, связанные с заиканием, зависят от структурных аномалий мозолистого тела, пучка волокон, соединяющего два полушария мозга и обеспечивающего их связь, и таламуса, ретрансляционной станции, которая сортирует сенсорную информацию в другие части мозга.

— Мы знаем, что заикание имеет очень сильный генетический компонент, — уверяют ученые.

Тем не менее, многие ошибочно полагают, что люди заикаются, потому что нервничают, стеснительны или пережили невзгоды в детстве, и, если бы они просто старались больше, могли бы избавиться от дефекта.

На сегодня основой лечения заикания является логопедия. Но лекарства, которые в настоящее время проходят испытания, могут быть одобрены для лечения заикания в ближайшие несколько лет, сначала для взрослых, а затем и для детей.

Логопед Холли Новер, работающая в Национальной ассоциации заикающихся, сказала, что многие люди наверняка захотят попробовать лекарства от заикания. Но только не она.

По ее словам, она довольна своей жизнью и смирилась со своим заиканием.

— Принимать лекарства — это просто отнимать часть себя, отнимать часть твоей личности, — уверена врач.

И объясняет: без заикания она не стала бы логопедом, на написала бы детскую книгу, чтобы вдохновлять других, не преодолела бы испытания, которые сделали ее храброй.