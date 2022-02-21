Американські вчені представили на науковій конференції дослідження, яке спрямоване на вивчення біологічної основи заїкання: генетику та особливості нейронних зв’язків мозку.

Упродовж століть люди боялися, що їх засудять за заїкання, стан, який часто неправильно розуміють як психологічну проблему, викликану такими речами, як погане виховання або емоційна травма.

– Зрозумівши біологію заїкання, ми зменшимо стигматизацію людей, які страждають на цей розлад, – зазначив каліфорнійський психіатр Джеральд Магуайр, який займається тестуванням потенційних ліків від заїкання на основі наукових даних.

Згідно зі статистикою, у всьому світі 70 млн осіб заїкаються. Зокрема, і президент США Джо Байден, який публічно говорив про те, що над ним знущалися однокласники в католицькій школі через дефект мови. Він сказав, що подолання заїкання було однією з найважчих речей, які він коли-небудь робив.

Заїкання було задокументовано ще в древніх Китаї, Греції та Римі. Але ніхто насправді не мав ані найменшого уявлення про те, що його викликає, доки сучасна генетика і томографія мозку не почали давати підказки.

Вчені визначили перші гени, тісно пов’язані із заїканням, більше десяти років тому. Зокрема, в дослідженнях з використанням зображень вивчали мозок дітей від 3 до 5 років. Приблизно в цьому віці багато дітей починають заїкатися, і близько 80% з них переростають це.

Результати спостережень показують невеликі відмінності в мозку маленьких дітей, які продовжують заїкатися, порівняно з тими, хто одужує, і тими, хто ніколи не заїкався.

Було виявлено, що генетичні мутації, пов’язані з заїканням, залежать від структурних аномалій мозолистого тіла, пучка волокон, що з’єднує дві півкулі мозку і забезпечує їх зв’язок, і таламуса – ретрансляційної станції, яка сортує сенсорну інформацію в інші частини мозку.

– Ми знаємо, що заїкання має дуже сильний генетичний компонент, – запевняють вчені.

Проте багато хто помилково вважає, що люди заїкаються, тому що нервують, сором’язливі або пережили негаразди в дитинстві, і якби вони просто старалися більше, могли б позбутися дефекту.

На сьогодні основою лікування заїкання є логопедія. Але ліки, які наразі проходять випробування, можуть бути схвалені для лікування заїкання в найближчі кілька років, спочатку для дорослих, а потім і для дітей.

Логопед Холлі Новер, яка працює в Національній асоціації заїкання, сказала, що багато людей напевно захочуть спробувати ліки від заїкання. Але тільки не вона.

За її словами, вона задоволена своїм життям і змирилася зі своїм заїканням.

– Приймати ліки – це просто віднімати частину себе, віднімати частину твоєї особистості, – впевнена лікар.

І пояснює: без заїкання вона не стала б логопедом, не написала б дитячу книжку, щоб надихати інших, не подолала б випробування, які зробили її сильною і хороброю.