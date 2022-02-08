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Вакцинация

Не прошли Covid-вакцинацию: свыше 950 украинских медиков отстранены от работы

8 февраля 2022, 19:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

216 врачей и 765 медицинских сестер были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей, как не прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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По его словам, Министерство здравоохранения Украины было вынуждено пойти на такой шаг в связи со вступлением в силу изменений к приказу от 31 декабря 2021 года, который расширяет перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19.

— Отдельно отмечу, что медик не может позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищают только прививки, — отметил Игорь Кузин.

Главный государственный санитарный врач напомнил, что всего в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения Украины отстранены от работы 2 136 сотрудников, что составляет примерно 0,2% от их общего количества.

Источник
Минздрав
Теги
Игорь Кузин , Вакцинация , звільнення , Коронавирус Covid-19 , Медики , МОЗ Украины
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