216 врачей и 765 медицинских сестер были отстранены от выполнения своих служебных обязанностей, как не прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины было вынуждено пойти на такой шаг в связи со вступлением в силу изменений к приказу от 31 декабря 2021 года, который расширяет перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19.

— Отдельно отмечу, что медик не может позволить себе быть невакцинированным в то время, когда от тяжелых последствий и смерти защищают только прививки, — отметил Игорь Кузин.

Главный государственный санитарный врач напомнил, что всего в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения Украины отстранены от работы 2 136 сотрудников, что составляет примерно 0,2% от их общего количества.