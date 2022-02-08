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Красная зона расширилась: в каких областях усилят карантинные ограничения

8 февраля 2022, 17:45
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
карантин в Украине, красная зона
Источник: Depositphotos

В Украине в красную зону карантина с 11 февраля перейдут еще три области Украины.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей, — отметил он.

Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать ужесточенные карантинные правила. Ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.

Ограничение красной зоны карантина

Запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ;
  • работа развлекательных заведений;
  • работа заведений, реализующих непродовольственные товары;
  • работа заведений бытового обслуживания;
  • деятельность учреждений по размещению;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все имеют один из документов:

  • зеленый Covid-сертификат;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • иностранный Covid-сертификат о прививках вакцинами, которые разрешены ВОЗ;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;
  • сертификат о выздоровлении.
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Источник: Олег Немчинов

Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавирус Covid-19
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