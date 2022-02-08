В Украине в красную зону карантина с 11 февраля перейдут еще три области Украины.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
— Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей, — отметил он.
Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать ужесточенные карантинные правила. Ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.
Ограничение красной зоны карантина
Запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ;
- работа развлекательных заведений;
- работа заведений, реализующих непродовольственные товары;
- работа заведений бытового обслуживания;
- деятельность учреждений по размещению;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания;
- работа спортзалов, бассейнов;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если все имеют один из документов:
- зеленый Covid-сертификат;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный Covid-сертификат о прививках вакцинами, которые разрешены ВОЗ;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;
- сертификат о выздоровлении.
Источник: Олег Немчинов