В Украине в красную зону карантина с 11 февраля перейдут еще три области Украины.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей, — отметил он.

Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать ужесточенные карантинные правила. Ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.

Ограничение красной зоны карантина

Запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ;

работа развлекательных заведений;

работа заведений, реализующих непродовольственные товары;

работа заведений бытового обслуживания;

деятельность учреждений по размещению;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания;

работа спортзалов, бассейнов;

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все имеют один из документов:

зеленый Covid-сертификат;

международное свидетельство о вакцинации;

иностранный Covid-сертификат о прививках вакцинами, которые разрешены ВОЗ;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена;

сертификат о выздоровлении.

Источник: Олег Немчинов