В Украине половина регионов на этой неделе могут войти до красного уровня эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с Covid-19.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 8 февраля.

— Стартовал эпицентр заболеваемости с западной Украины. Первым пораженным регионом была Ивано-Франковская область. Сейчас заболеваемость движется в сторону центральной Украины. Эпицентр заболеваемости сдвигается с западной в центральную Украину, — отметил он.

Ганиченко считает, что ожидать столь высокого уровня заболеваемости, как в Ивано-Франковске, в Киеве и Киевской области не стоит, поскольку процент Covid-вакцинации в столице и области намного выше.

Эксперт рассказал, что сейчас в Ивано-Франковской области наблюдается спад заболеваемости Covid-19. Но больше половины регионов находятся в зоне риска вхождения в красную зону. В ближайшие недели ожидается принятие решения об отводе тех или иных регионов в этот уровень.

Также Ганиченко добавил, что в ближайшие две недели можно будет увидеть пик по росту уровня заболеваемости коронавирусом.

По данным KSE, за последнюю неделю количество новых случаев коронавируса в Украине замедлилась до +25%, госпитализаций — до +27%. Показатель суточной смертности увеличился до 29% и составляет в среднем 170 человек.