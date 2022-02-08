В Україні половина регіонів цього тижня можуть увійти до червоного рівня епідемічної небезпеки через погіршення ситуації з Covid-19.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 8 лютого.

– Стартував епіцентр захворюваності із західної України. Першим ураженим регіоном була Івано-Франківська область. Зараз захворюваність рухається у бік центральної України. Епіцентр захворюваності зсувається із західної до центральної України, – зазначив він.

Ганиченко вважає, що очікувати настільки високого рівня захворюваності, як в Івано-Франківську, у Києві та Київській області не варто, оскільки відсоток Covid-вакцинації в столиці та області є набагато вищим.

Експерт розповів, що зараз в Івано-Франківській області спостерігається спад захворюваності на Covid-19. Але більше половини регіонів перебувають в зоні ризику входження до червоної зони. В найближчі тижні очікується прийняття рішення про відведення тих чи тих регіонів до цього рівня.

Також Ганиченко додав, що в найближчі два тижні можна буде побачити пік зростання рівня захворюваності на коронавірус.

За даними KSE, за останній тиждень поява нових випадків коронавірусу в Україні сповільнилася до +25%, госпіталізацій – до +27%. Показник добової смертності збільшився до +29% і становить в середньому 170 осіб.