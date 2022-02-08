Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Смертність знову зростає. В Україні продовжує погіршуватися ситуація з Covid-19

8 Лютого 2022, 12:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні фіксується зростання кількості смертей від коронавірусу, у середньому за добу протягом останнього часу помирає 170 людини.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Ми маємо зростання захворюваності в Україні, але з меншими темпами… Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тис. випадків на піку за окрему добу. Госпіталізації також незначно, але сповільнюються, а от смертність починає зростати, – зазначив Юрій Ганиченко.

Водночас у Європі наразі поліпшується епідситуація.

– За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності в Європі зменшилася на 6%, у світі – на 15%, – додав він.

Згідно з оновленою статистикою коронавірусу, станом на 8 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 341 790 випадків хвороби. За добу різко зросла кількість нових випадків, їх – 34 353, серед них – 3 095 дітей.

Фіксується негативна динаміка і щодо смертності, протягом доби вірус забрав життя 255 людей.

Джерело: Kyiv School of Economics

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь