В Україні фіксується зростання кількості смертей від коронавірусу, у середньому за добу протягом останнього часу помирає 170 людини.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Ми маємо зростання захворюваності в Україні, але з меншими темпами… Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тис. випадків на піку за окрему добу. Госпіталізації також незначно, але сповільнюються, а от смертність починає зростати, – зазначив Юрій Ганиченко.

Водночас у Європі наразі поліпшується епідситуація.

– За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності в Європі зменшилася на 6%, у світі – на 15%, – додав він.

Згідно з оновленою статистикою коронавірусу, станом на 8 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 341 790 випадків хвороби. За добу різко зросла кількість нових випадків, їх – 34 353, серед них – 3 095 дітей.

Фіксується негативна динаміка і щодо смертності, протягом доби вірус забрав життя 255 людей.

Джерело: Kyiv School of Economics